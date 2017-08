Maatregelen moeten droogvallen Nijmeegse watersingels voorkomen

NIJMEGEN - Het Waterschap Rivierenland heeft maatregelen getroffen waardoor de Nijmeegse watersingels niet meer droog zouden moeten kunnen vallen als de waterstand van de Waal ver zakt.

De waterstand van de Waal is de afgelopen weken gestaag gedaald en daar lijkt verder ook geen verandering in de komen. Bij een vergelijkbare situatie dreigde een paar weken geleden een aantal singels droog te vallen. De Waterschap Rivierenland heeft pompen geplaatst en een extra watergang gegraven naar de Oosterhoutseplas. Water kan daardoor richting de woonwijk worden gepompt.

Ook wordt het watersysteem extra gevoed met water dat van de waterzuivering komt. Het water wordt nu meer naar de watergang ten oosten van de spoorbrug geleid. Het schap denkt hiermee de problemen onder controle te hebben en verwacht in de toekomst in te kunnen springen op lage waterstanden, desnoods door water van de Lentse plas naar de watergang te pompen.

Watersysteem niet klaar

Het watersysteem in de Waalsprong moet een zelfstandig opererend netwerk van plassen en singels worden. Het is ontworpen om waterovervloed en watertekorten in het gebied te reguleren door de waterplassen als buffer te gebruiken. Het systeem functioneert al, maar nog niet optimaal. Omdat de Oosterhoutse Plas nog niet is aangelegd, ontbreekt er een belangrijke buffer bij het opvangen van de huidige droogteperiode.

Naar verwachting duurt het nog enkele jaren voor het systeem af is en zelfstandig opereert.

