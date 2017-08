Meer parkeerplekken voor Museum MORE in Ruurlo

Foto: Omroep Gelderland

RUURLO - Er zijn 35 extra parkeerplekken aangelegd aan de Houtwal bij het NS station in Ruurlo. De plekken zijn bedoeld voor bezoekers van het nabijgelegen Museum MORE. De toeloop van bezoekers naar het Ruurlose museum is zo groot dat er verkeersproblemen ontstaan.

Er lagen aan de Houtwal al dertig parkeerplaatsen. De 35 extra verharde parkeerplaatsen die deze woensdag klaar zijn, liggen in een berm die al gebruikt werd als parkeerplek. De bermen werden kapot gereden, daarom gaf de gemeente Berkelland opdracht de berm te verharden. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het om tijdelijke parkeerplekken gaat. Parkeren op eigen terrein Miljonair Hans Melchers, eigenaar van Museum MORE, wil nu op zijn eigen terrein een extra parkeerplaats aanleggen waar honderd auto's kunnen staan. Melchers zei eerder dat hij hoopt dat de gemeente snel wil meewerken aan de benodigde vergunningen. In de tussentijd zijn de advocaten van de miljonair en de gemeente Berkelland met elkaar in gesprek over een oplossing. De twee partijen liggen al sinds de opening met elkaar overhoop over het parkeerprobleem. Melchers spande vorige maand een kort geding aan en betaalt de parkeerboetes die bezoekers kregen omdat zij een inrijverbod negeerden en hun auto verkeerd parkeerden. Zie ook: Parkeerboete gehad bij Museum MORE? Stuur je bekeuring op!

Melchers en gemeente praten over parkeerproblemen museum

Steenrijke museumeigenaar betaalt parkeerboetes bezoekers

Lange rij voor opening tweede locatie MORE