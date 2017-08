Nijmegenaar opgepakt om mogelijke drugsdeal

RAALTE - De politie hield dinsdagavond vier mannen aan, omdat zij mogelijk in harddrugs handelden. Dat gebeurde in de Overijsselse plaats Raalte. Onder hen is een Nijmegenaar.

Aan het begin van de avond kreeg de politie melding van iets wat leek op een drugsdeal. Agenten gingen ter plaatse en troffen het viertal in drie verschillende auto's aan. Bij nader onderzoek vonden ze zakjes en bolletjes, die nu onderzocht worden om vast te stellen of het ook echt om drugs gaat. De vier mannen zijn een 21-jarige Nijmegenaar, een 21-jarige en een 25 jarige Deventenaar en een 31-jarige Lemelervelder. Zij zijn meegenomen naar het bureau.