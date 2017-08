Seizoensstart Vitesse op papier een eitje

ARNHEM - De enige Gelderse ploeg in de eredivisie, Vitesse, heeft op papier een eenvoudige competitiestart. De Arnhemmers spelen tijdens de eerste vijf wedstrijden bijna alleen maar tegen degradatiekandidaten.

Vitesse start zaterdagavond in GelreDome tegen NAC Breda en komt vervolgens ook Roda JC, Excelsior en VVV Venlo aan het begin van het seizoen tegen. Alleen tijdens de derde speeldag treft Henk Fraser met zijn ploeg een subtopper; AZ. De club uit Alkmaar komt dan naar Arnhem.

Tijdens speeldag zes is Ajax de eerste echte zware opponent van Vitesse. Het is dus goed denkbaar, als er geen hele gekke dingen gebeuren, dat de Arnhemmers zich direct in de top van de eredivisie nestelen.

