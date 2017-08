Vandalisme bij zwembad Geldermalsen: ruiten vernield

GELDERMALSEN - Voor de tweede nacht op rij is een raam ingegooid bij Zwembad Laco in Geldermalsen. Een houten plank voorkomt nu dat het komende nacht weer mis gaat.

De dader of daders hadden het voorzien op dezelfde ruit als de nacht ervoor. Afgelopen nacht ging het mis rond 01.00 uur. Het zwembad kampt met overlastgevende jongeren voor de deur. Een medewerker van het bad denkt dat zij verantwoordelijk zijn voor het vandalisme.

Hinderlijk

Vooral de buurt rond het bad heeft veel te stellen met de hangjongeren. Ze verzamelen zich op het parkeerterrein en gedragen zich hinderlijk. De politie is al gebeld, zegt de medewerker. Wijkagent Hans van Campen twitterde over de ingegooide ruit.

Zo'n drie maanden geleden werd bij het zwembad ook al een raam vernield. Het is niet duidelijk of het toen ging om vandalisme of een inbraakpoging.