Doodgestoken Winterswijker wordt zaterdag begraven

WINTERSWIJK - De man uit Winterswijk die afgelopen weekeinde bij een steekpartij om het leven kwam, wordt zaterdagmiddag in zijn woonplaats begraven.

De 22-jarige Roelof Esman was afgelopen weekeinde in een café in het Overijsselse Reutum, daar werd hij tijdens een ruzie neergestoken. De politie doet onderzoek naar de aanleiding.

Er zitten twee broers uit Enschede vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Esman. Hun voorarrest werd onlangs met 14 dagen verlengd.

