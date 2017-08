Fipronil in ei veel lager bij 'second opinion'

ECK EN WIEL - Niet 1,1 procent, maar 0,1 procent fipronil per kilo zit in de eieren van de familie Van Leeuwen uit Eck en Wiel. Dat zegt een zoon van de pluimveehouder. De familie kon eerdere uitslagen van tests niet geloven en liet er zelf ook één doen. Daar kwam een heel andere waarde uit.

Volgens zoon Reinier van Leeuwen zitten er grote verschillen tussen de meting die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) liet doen en degene die de familie liet uitvoeren. De eieren van de familie zijn onderzocht door een laboratorium dat door de NVWA erkend wordt. Hij zegt dat meer pluimveehouders een 'second opinion' lieten doen, en dat ook zij resultaten terugkregen die afwijken van de resultaten van de NVWA.

Zieke kip?

Vanwaar het verschil? Van Leeuwen: 'Misschien hadden ze een ei te pakken van een zieke kip. Die zetten we soms in een speciaal verblijf. De kip werkt als ze ziek is via het vet in de eieren gifstoffen weg.'

'Laat een ding duidelijk zijn: fipronil hoort natuurlijk niet in de eieren. Maar de consternatie die er nu is over het middel en in hoeverre we daar nu echt ziek van worden en onze erg hoge fipronilwaarde in de eieren was reden voor ons hier aandacht voor te vragen' zegt Van Leeuwen.

'Niet onze monsters'

Een woordvoerder van de NVWA laat weten: 'Het kan dat pluimveehouders zelf eigen monsters nemen en die laten onderzoeken. Daar kan dan ook een andere uitslag uitkomen. Wij hebben geen toezicht op wanneer die monsters genomen zijn.' Wanneer de NVWA onderzoek doet wordt er ook een monster genomen dat bij een ander lab voor contra-onderzoek kan worden aangeboden, mocht de boer dat willen. Dat is bij deze boer niet het geval.

Crisis is ondergang

Eieren van het bedrijf uit Eck en Wiel zijn bestempeld als acuut risico. Van Leeuwen vreest verwarring bij de consument, omdat eieren van alle bedrijven hetzelfde worden behandeld. Ook is hij bang voor de ondergang van pluimveebedrijven door de crisis. 'Wij overleven dit wel, maar als je niet genoeg geld hebt liggen of net bent begonnen, red je het misschien niet.'