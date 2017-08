Inbreker op heterdaad betrapt, ontsnapt, opnieuw gepakt

DOETINCHEM - Een 34-jarige man uit Doetinchem is afgelopen nacht op heterdaad betrapt terwijl hij inbrak in een bedrijfswagen.

Het busje stond geparkeerd aan de Grevengoedlaan in Doetinchem, een getuige belde de politie. Toen de agenten arriveerden kwam de man net via de achterzijde het voertuig uit. Hij werd direct aangehouden en in de politiewagen gezet.

Agenten deden vervolgens nog wat onderzoek in de omgeving. De Doetinchemmer wist in de tussentijd uit de politiewagen te ontsnappen. Even later werd hij opnieuw aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar is hij vastgezet.