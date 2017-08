Hoera, het is weer gezellig op de markt in Neede!

NEEDE - Op de weekmarkt in Neede stonden 2 jaar geleden nog maar 10 kramen. Binnenkort zijn dit er weer 15. Onder meer dankzij de aanstelling van een marktmanager is het gelukt om de neuzen van de kooplui weer dezelfde kant op te krijgen en meer klanten te trekken.

De gemeente Berkelland gaat nu ook op zoek naar een marktmanager voor Eibergen, Borculo en Ruurlo.

'Marktmanagers doen veel meer dan een marktmeester', zegt Annet ten Hoopen enthousiast. Ten Hoopen is sinds twee jaar de manager van de Needse weekmarkt. Ze is daarnaast marktmanager van de weekmarkt in het Overijsselse Hengelo.

Ze vertelt: 'Het is eigenlijk net als manager zijn van een winkel, je moet zorgen dat alles goed loopt en dat je klanten krijgt. Alleen heb je in een winkel te maken met personeel en op de markt met zelfstandig ondernemers die op papier allemaal directeur zijn.'

En daar zit meteen de moeilijkheid, aldus Ten Hoopen. Het is best lastig om al die verschillende kooplieden met de neus dezelfde kant op te krijgen.

'Markt moet uitje zijn'

Maar in Neede werkt het: 'Er is sinds kort een snoepkraam bij en vanaf volgende week komt er ook nog een koopman bij met kleding', zegt de marktmanager trots. Ten Hoopen is er elke week bij als de markt opstart. Ze zorgt voor koffie en praat even bij met alle kooplieden. Ze bedenkt acties voor klanten en probeert met het kleine budget dat er is reclame te maken voor de markt.

Het artikel gaat onder de radioreportage verder:

'Ik probeer daar bijvoorbeeld ook de vaste ondernemers hier in het dorp bij te betrekken. Zoals straks met Sinterklaas, als je samen iets doet, werkt dat veel beter.'

Maar ze benadrukt dat het zeker niet alleen haar eigen verdienste is dat het beter gaat in Neede: 'Ik kan het alleen mét de kooplieden, samen kunnen we er iets moois van maken voor de klanten. Die moeten het hier gezellig hebben, de markt moet een uitje zijn.'

Kooplieden positief

Rob van Gemert van de 'Groentebroertjes' staat met zijn kraam al jaren elke week in Neede. Hij is blij met de komst van de marktmanager: 'Ja, het is goed voor de communicatie. We hebben nu één duidelijk aanspreekpunt en het is fijn dat er gezamenlijk acties georganiseerd worden om de markt te promoten.' En het werpt vruchten af: 'Ja, de markt en het aantal bezoekers groeien weer iets!'