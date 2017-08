Man bedreigd met vuurwapen

WARNSVELD - Een inwoner van Warnsveld is dinsdagochtend met een vuurwapen bedreigd. Drie onbekende mannen kwamen aan de deur en bedreigden de bewoner. Dat gebeurde in een pand aan de Lammerhof.

Het slachtoffer kan geen goed signalement van de mannen geven. Het is alleen duidelijk dat ze gekleed waren in donkere kleding en een muts droegen. Een van de mannen had een vuurwapen op zak. De Warnsvelder heeft één van de mannen horen praten met een Oost-Europees accent.

Er zijn in de buurt flyers verspreid om meer informatie over de zaak te krijgen. De bedreiging vond plaats tussen 05.45 en 06.00 uur.