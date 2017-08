Onderzoeksraad voor Veiligheid stort zich op fipronilcrisis

DEN HAAG - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) start een onderzoek naar aanleiding van de fipronilcrisis. Het bestrijdingsmiddel zit in eieren en de Raad wil nagaan waarom het niet eerder is opgemerkt en wat de rol van de pluimveesector en de overheid daarin is geweest.

Op de website van de OvV is te lezen dat het niet zozeer gaat om het acute risico van fipronil in ons eten, maar om hoe het 'voedselveiligheidssysteem' functioneert. Daarnaast wordt onderzocht hoe de consument is voorgelicht over de risico's van het middel.

Gericht op verbetering

Het gaat in het onderzoek van de Raad om het verbeteren van de veiligheid en niet om schuld of aansprakelijkheid. Er wordt nu een team samengesteld dat het onderzoek zal uitvoeren. Wanneer de resultaten daarvan bekend worden, is nog niet duidelijk.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laat dinsdag weten dat fipronil in zeer kleine hoeveelheden is aangetroffen in producten als eierkoeken, eiersalade en mayonaise. Consumenten hoeven zich daar 'geen enkele zorgen' over te maken', zei een woordvoerder voor de camera van Nieuwsuur. 'Niet bij normaal gebruik en ook niet als je er iets meer van eet.'

