Gelderse megataart ter ere van jarige panda's in Ouwehands

TIEL - Ze kon er bijna niet van slapen, Deborah de Jong uit Tiel. Afgelopen dagen bakte ze een taart van een meter doorsnee ter ere van een bijzondere verjaardag in Ouwehands Dierenpark. Daar werd dinsdag de verjaardag van de bekendste bewoners gevierd: de panda's Wu Wen en Xing Ya.

Deborah gaf een week lang bloed, zweet en tranen, vertelde ze tegen Omroep Gelderland. Het is dan ook niet niks: de Tielse won een wedstrijd en was uitgekozen om de verjaardagstaart te fabriceren. Ze stuurde met haar bedrijf De Taartschuur het prijswinnende idee in.

Voor de panda's zelf was er een eigen ijstaart, gemaakt door de dierentuin.

Deborah's prijswinnende taart

Speciale bus

De taart van Deborah was voor de bezoekers van de dierentuin. Het was de grootste 3D-taart die zij ooit maakte, een sculptuurtaart van cake in de vorm van een panda. Het duurde een dag om het ding te maken, want het moest wel vers blijven natuurlijk. Met een speciale bus werd het naar Rhenen vervoerd.

Mannetje Xing Ya was drie dagen geleden eigenlijk al jarig en vrouwtje Wu Wen wordt komende vrijdag vier jaar oud. Het park koos ervoor het feest op de achtste van de achtste te vieren, want acht is volgens Chinese tradities een geluksgetal.