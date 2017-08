INVOER zomerblog Meddo 9 aug ochtend

WINTERSWIJK MEDDO - .

11.20 De connecties worden goed benut.

11.10 Welke opdracht heeft het team vanmorgen gekregen?

11.05 Het team werkt nog nét iets harder als de burgemeester meekijkt.

10.55 Heb je een vraag over Meddo? Bij Rinus moet je zijn!

10.50 Gisteren zat hij nog op een een tractor, vandaag zit hij tussen de zwaailichten, onze eigen Alberto. Benieuwd welke hoogtepunten uit Meddo hij gaat bezoeken? Kijk naar de uitzending van Zomer in Gelderland om 18.20 uur via tv of online.

10.40 Angelique draagt iedere uitzending een t-shirt die gemaakt is door iemand uit de plaats, in dit geval Meddo. Jurylid Reinoud van Assendelft de Coningh geeft 'm straks in de uitzending punten, maar hoeveel punten zou jij geven?

10.30 De Burgemeester van Winterswijk, Joris Bengevoord, heeft al gestemd op Meddo! Jij? Stemmen kan tot 16.00 uur.

10.25 Zo snel als hij omwaaide, stond de tent ook weer rechtop. Behulpzame mensen, die Meddonaren.

10.20 (W)oei...Daar ging onze tent!

10.15 Gaat ieder overleg in Meddo zo?

10.10 Ook voor de innerlijke mens wordt gezorgd.

10.00 Zijn ze 's morgens vroeg altijd zo enthousiast in Meddo?