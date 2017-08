De Airborne Wandeltocht in een rolstoel? Liever niet (maar het mag wel)

Foto: screenshot video Terug naar de Bossen

OOSTERBEEK - In de reglementen stond dat het niet mocht, maar in de praktijk gebeurde het wel: mensen die in een rolstoel of scootmobiel meededen aan de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek. Tot een oplettende deelneemster in spe de regels goed doorlas en daar zag staan dat zij helemaal niet mee mocht doen.

Consternatie op sociale media volgde, waarbij rolstoelgebruikers elkaar erop attendeerden dat het afgelopen was met hun deelname. Er was uiteraard verbazing en boosheid. Dinsdagavond is in een vergadering besloten de regel te schrappen. Hij bestond wel, maar werd toch niet nageleefd. Een groep mindervaliden deed in 2012 mee aan de tocht: 'Totaal niet geschikt' Wel benadrukt marsleider Wilma Luckel dat het parcours voor mindervaliden totaal niet geschikt is. De Airborne-organisatie raadt deelname dan ook sterk af wanneer iemand in een scootmobiel of rolstoel zit. Zanderige paden, modder of een helling kunnen leiden tot opstopping of zelfs gevaarlijke situaties. Op zaterdag 2 september is de 71e Airborne Wandeltocht.