Rijnstate: hardnekkige darmbacterie onder controle

ARNHEM - Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem denkt de VRE-bacterie onder controle te hebben. De hardnekkige darmbacterie verspreidt zich niet meer in het ziekenhuis.

De bacterie werd eind vorig jaar aangetroffen op de afdeling nefrologie, waar mensen worden behandeld voor nieraandoeningen. Daar werd toen een opnamestop ingesteld. De bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar kan bij mensen met een sterk verminderde weerstand een infectie veroorzaken. Het lastige is dat de bacterie ongevoelig is voor veel soorten antibiotica en dat de bacterie zich gemakkelijk verspreidt in een ziekenhuis.

Hygiënemaatregelen

Het ziekenhuis nam allerlei hygiënemaatregelen. In maart besloot Rijnstate grof geschut in te zetten om de bacterie uit te roeien. Zo werden alle patiënten die in contact zijn geweest met de besmette patiënten benaderd voor een kweekonderzoek. Hieruit bleek dat er 147 besmettingen waren, maar dat niemand ziek was geworden.

Ook werd iedere afdeling één voor één volgepompt met waterstofperoxide, het zogenoemde foggen. 'Er wordt mist gemaakt. Een uur lang een bepaalde concentratie doodt alle bacteriën. Een grote schoonmaak dus', legde woordvoerster Maaike de Ridder eerder uit aan Omroep Gelderland.

Begin juni ontvingen zo'n 8000 patiënten die in Rijnstate opgenomen waren geweest een brief over de VRE-bacterie. Een deel van hen werd gevraagd zich te laten onderzoeken. Rijnstate deed dat om te voorkomen dat de oud-patiënten de bacterie opnieuw zouden verspreiden als ze weer naar het ziekenhuis zouden komen.

Geen onverwachte besmettingen

Arts-microbioloog Ellen Mascini: 'Sinds Pinksteren heeft geen onverwachte nieuwe besmetting meer plaatsgevonden met de VRE-bacterie. We vinden de bacterie alleen nog bij patiënten die we al in beeld hadden als mogelijke drager, bijvoorbeeld omdat ze eerder in contact zijn geweest met een patiënt die de bacterie bij zich droeg.'

De bacterie is ook nog ergens goed voor geweest, zegt Mascini. 'Om de bacterie de baas te worden, moesten onze hygiëne- en schoonmaakwerkzaamheden naar het hoogste niveau gebracht worden. Werkzaamheden zijn beter op elkaar afgestemd, taken zijn duidelijker verdeeld en de werkzaamheden worden met nog meer zorgvuldigheid uitgevoerd. Onze hygiëne en schoonmaak zijn er echt beter van geworden. Daar kunnen we als ziekenhuis trots op zijn.'

Arts-microbioloog Ellen Mascini legt uit wat VRE is:

