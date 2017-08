Bezorgde pluimveehouders bijeen: 'De vogelgriep valt hierbij in het niet'

BARNEVELD - Zo'n 300 pluimveehouders uit de Gelderse Vallei zijn dinsdagavond samengekomen voor een besloten informatiebijeenkomst over het fipronilschandaal.

De bijeenkomst is in de Veluwehal in Barneveld. De pluimveehouders kunnen hun verhaal kwijt en horen wat de laatste stand van zaken is. 'Ze zitten natuurlijk met een heleboel gevoelens, maar ook vragen. Daar willen we heel veel ruimte voor geven', zei Eric Hubers van landbouworganisatie LTO.

Doordat het verboden middel fipronil werd ingezet tegen bloedluis, zijn eieren besmet geraakt. Zeker 150 pluimveebedrijven zijn getroffen. Honderdduizenden kippen zijn geruimd. Diverse bedrijven staan op de rand van het faillissement, zegt de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.

Helmus Torsius, een getroffen pluimveehouder, zegt dat de schade voor hem in de tonnen loopt. 'Maar voor de hele sector loopt het in de honderden miljoenen. Het gaat echt om drastisch veel geld. De vogelgriep en andere crises die we gehad hebben, vallen bij deze crisis in het niet.'