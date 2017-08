Doodrijder is 20-jarige man, rijbewijs afgepakt

Het remspoor van de auto - Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - De automobilist die maandagavond in Harderwijk een fietser doodreed, is een 20-jarige man uit die plaats. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is hij kwijt, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde op de Hoofdweg, ter hoogte van het kruispunt met de Van Maerlantlaan op de fietsoversteekplaats. Het 35-jarige slachtoffer overleed op weg naar het ziekenhuis. Getuigen kregen slachtofferhulp aangeboden. De weg was vanwege het ongeluk enkele uren dicht. De politie kijkt onder meer naar de snelheid van de automobilist tijdens het ongeluk en of de man had gedronken. In rouw gedompeld Het slachtoffer was sinds 1 augustus mede-eigenaar bij Bistro Mama's Vollen Pot in Harderwijk. Op Facebook schrijft de andere eigenaar: Wat begon als een droom die uitkwam, veranderde na slechts 6 dagen in een vreselijke nachtmerrie. Wat een mooi 1-2'te zou worden, wordt een solotrip voor mij. Diep getreurd en in rouw gedompeld zijn wij na het verlies van Remco. Het restaurant is de komende dagen gesloten