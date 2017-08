'Samen de klap opvangen', burgemeester geschrokken door faillissement Tuunte

WINTERSWIJK - In Winterswijk is geschrokken gereageerd op het faillissement van modeketen Tuunte Fashion. Het kledingconcern heeft haar hoofdkantoor in de Achterhoekse plaats.

Bij de hoofdvestiging werken 25 mensen, het filiaal in Winterswijk heeft acht medewerkers. De gemeente wil een helpende hand bieden bij het zoeken naar vervangend werk voor hen, laat Winterswijk in een Facebookbericht weten.

'Vertrouwen in toekomst'

Burgemeester Bengevoord reageert: 'Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen met de ondernemers in Winterswijk deze klap kunnen opvangen. Dat hebben we ook bij Philips gezien en het werkt. Het is natuurlijk een klap voor alle betrokkenen. Maar we moeten vertrouwen hebben in de toekomst. Samen zijn we tot veel in staat.'

Tuunte heeft meer dan 40 kledingwinkels in Nederland, waarvan 25 in de Achterhoek. Door het faillissement komen 250 medewerkers op straat te staan. Voorlopig blijven de winkels open in de hoop op een overname.

