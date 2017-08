Koets met pony belandt in de sloot

Foto: RonV Media

HUMMELO - Langs de Zelhemseweg in Hummelo is dinsdagmiddag een koets met een pony in de sloot terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend.

De overbuurman kwam de brandweer assisteren met een trekker om de pony en het karretje op het droge te krijgen. De bestuurder raakte niet gewond en ook de pony kwam er zonder kleerscheuren vanaf.