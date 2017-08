Monumentale boom op Tielse begraafplaats geveld

TIEL - De gemeente Tiel wil geen ongelukken op begraafplaats Ter Navolging. Een oude paardenkastanje wordt daarom gekapt. De boom is een gevaar geworden omdat een deel van de kroon aan het uitbreken en afsterven is.

Dat is volgens de gemeente onder andere te zien aan de scheuren in de dikke takken en de gele kleur van het blad. Een jaar geleden heeft de boom nog een opknapbeurt gehad en is het aantal stormankers in de kroon uitgebreid, maar dit mocht niet baten.

Bij een boominspectie, die onlangs werd uitgevoerd, bleek dat de paardenkastanje niet meer te redden was. Tijdens de kapwerkzaamheden woensdag regelen verkeersregelaars het verkeer op de Lingedijk in Tiel. De straat bij de begraafplaats is slechts voor korte tijd volledig afgesloten, zodat de overlast voor verkeer tot een minimum beperkt blijft.

Begraafplaats met een lange geschiedenis

De begraafplaats stamt uit 1786 en is een Rijksmonument. Sinds 1986 werden er lange tijd alleen nog bijzettingen in bestaande graven gedaan. Sinds twee jaar kun je er ook weer begraven of verstrooid worden. Dat is volgens Pierre van der Schaal van de Stichting Ter Navolging Tiel wel wat duurder, omdat je ook betaalt voor het onderhoud van de historische begraafplaats.

De boom die nu gekapt wordt, staat op het strooiveld. Omdat veel mensen de boom als oriëntatiepunt op dit veld gebruiken, zal een deel van de stam blijven staan.