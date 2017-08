Bijzonder: Statenleden tijdens zomerreces bijgepraat over vliegveld Teuge

ARNHEM - Een aantal fractieleden van de provincie komt op 23 augustus voor een extra bijeenkomst over vliegveld Teuge bij elkaar. Het gaat om een informele sessie waarin de leden worden bijgepraat over de situatie van het vliegveld door gedeputeerde Josan Meijers. Het nieuwe Statenjaar begint officieel pas weer op 30 augustus. Extra bijeenkomsten tijdens het zomerreces komen niet heel veel voor.

Het voortbestaan van het vliegveld wordt ernstig bedreigd door de uitbreiding van Lelystad Airport. Vanaf april 2019 moeten hier meer vluchten komen. De aanvliegroutes hiervoor zijn gepland over de Veluwe en Teuge. Daardoor zouden parachutisten mogelijk niet meer mogen springen boven Teuge. Het paracentrum zorgt voor de helft van de omzet van het vliegveld.

Second opinion aanvliegroutes

De woordvoerders van het thema luchtvaart van de diverse partijen zijn voor de bijeenkomst uitgenodigd. Staatssecretaris Sharon Dijksma laat momenteel nog een second opinion onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van eventuele aanpassingen van de aanvliegroutes. Dit onderzoek moet uiterlijk 1 september afgerond zijn. Het is niet duidelijk of de Statenleden al voorlopige resultaten hiervan krijgen.

Achterkamertjespolitiek

De Partij voor de Dieren vindt overigens dat er een extra commissievergadering over het onderwerp moet komen in plaats van een informele bijeenkomst. Fractievoorzitter Luuk van der Veer noemt het zelfs achterkamertjespolitiek: 'Het onderwerp is veel te belangrijk om informeel te bespreken. Het is dan misschien niet besloten, maar er is alleen aandacht voor de bijeenkomst omdat wij erover berichten. Teuge gaat heel veel mensen aan. Maak er een officiële commissie van en dan wordt er ook verslag van gelegd. Juist bij zo'n onderwerp moet je zorgen voor transparantie.'

Pers welkom

Volgens Van der Veer heeft hij in tien jaar nog nooit eerder meegemaakt dat ze tijdens het zomerreces voor een dergelijke bijeenkomst zijn uitgenodigd en dat zou het belang ervan dus ook aangeven. Een woordvoerder van de provincie laat weten dat het college vanaf 21 augustus al weer aan het werk is en dat het niets meer is dan een bijpraatsessie waarbij bijvoorbeeld de pers ook gewoon welkom is.