Wie draait op voor de kosten van het fipronilschandaal?

ARNHEM - De pluimveesector houdt de adem in. Hoe groot is de schade door het fipronilschandaal? En wie gaat dat betalen?

Advocaat Marijn van Tuijl is gespecialiseerd in voedselveiligheid. 'Er is veel kritiek op de NVWA en die is deels ook wel te begrijpen. Maar de NVWA lijkt weinig anders te kunnen doen dan wat ze doet. Er zit gif in eieren en die vervuilde eieren moeten uit de handel.'

Topman Freek van Zoelen van de voedselwaakhond haalde zich begin deze maand de woede van de pluimveesector op de hals door in Nieuwsuur te verklaren dat de consument maar beter enkele dagen geen eieren kon eten. Later nuanceerde de NVWA de uitspraak. Die ging alleen over eieren met een verdachte code. Maar het kwaad was al geschied. Van Tuijl: 'De industrie had zoiets van: wat maak je ons nou?!'

De ogen zijn gericht op Chickfriend, het Barneveldse bedrijf dat bloedluis met voor de voedingssector verboden fipronil te lijf ging. Dit gebeurde in enkele honderden kippenstallen. 'Dat bedrijf lijkt een klein bedrijf te zijn. In zo’n situatie zie je vaak dat een klein bedrijf onder druk van alle claims snel de vlag strijkt en van het toneel verdwijnt. Maar de getroffen pluimveehouders zitten met de gebakken peren.'

'Pluimveehouders kunnen aangesproken worden'

De jurist zegt niet benaderd te zijn door gedupeerde pluimveehouders. 'Pluimveehouders hebben natuurlijk een vordering op Chickfriend en wellicht ook nog op anderen. Zij kunnen echter ook zelf aangesproken worden door hun afnemers vanwege het feit dat ze niet kunnen leveren en dat maakt de positie van pluimveehouders niet benijdenswaardig.'

Verder verwacht Van Tuijl niet dat de Belgische leverancier van het bestrijdingsmiddel, Poultry-Vision, kan worden aangepakt. 'Als het klopt dat de Belgische leverancier alleen aan Chickfriend fipronil heeft geleverd, zonder te weten dat Chickfriend dat zou gebruiken op een verkeerde manier, dan is dat Belgische bedrijf niet verantwoordelijk voor alle gevolgen die zich nu voordoen.

Bij de rol van de Belgische toezichthouder FAVV in het geheel lijken wel vraagtekens gezet te kunnen worden, vindt hij. De FAVV leek al veel eerder van de feiten op de hoogte te zijn, maar deed niets. Wij zijn dat nog aan het bekijken.'

Geen compensatie

De schade voor de sector zal groot zijn, voorspelt Van Tuijl. Pluimveehouders willen een noodfonds, maar zover wilde minister Van Dam van Economische Zaken (EZ) vorige week niet gaan.

Een woordvoerder van minister Van Dam herhaalt dat een financiële compensatie er niet inzit. 'Er is geen zak met geld voor de getroffen sector.' Wel is EZ in gesprek met de getroffen boeren over mogelijke maatregelen tegen de geleden schade, zegt ze.

Van Tuijl herinnert eraan dat 'Den Haag' in eerdere gevallen wel eens te hulp schoot. Hij haalt de MPA-affaire uit 2002 aan. Varkenshouders kregen toen overheidssteun in de vorm van een opkoopregeling, nadat tienduizenden varkens moesten worden opgekocht en vernietigd. In varkensvoer was het verboden groeihormoon MPA vermengd, waardoor zeugen onvruchtbaar werden.

