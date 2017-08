Tienduizenden handtekeningen tegen varkensboer na stalbrand; petitie gaat naar de Kamer

DEN HAAG - De petitie om varkenshouder Adriaan Straathof een halt toe te roepen is door meer dan 40.000 mensen ondertekend en gaat daarom naar de Tweede Kamer. De handtekeningenactie werd opgezet nadat op Straathofs boerderij in Erichem eind juli 20.000 varkens omkwamen bij een stalbrand.

Wanneer een petitie 40.000 of meer handtekeningen heeft, moet de Kamer zich er over buigen. Varkens in Nood, initiatiefnemer van de petitie, vindt dat Straathof meer dieren in de stal houdt dan toegestaan, dat hij milieuregels negeert en dierenwelzijnswetten aan zijn laars lapt. De groep wil een beroepsverbod.

Straathof laat via zijn woordvoerder weten dat hij de petitie betreurt omdat alles de laatste jaren keurig op orde is geweest. Wel is de varkensboer in het verleden in Duitsland in opspraak geraakt.

De Tweede Kamer heeft op dit moment reces. Wanneer de petitie wordt behandeld, is nog niet duidelijk.

