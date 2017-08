'Petitie Varkens in Nood speelt in op emotie'

ARNHEM - De petitie voor een beroepsverbod voor varkensfokker Adriaan Straathof is in een kleine week 40.000 keer ondertekend, maar heeft zo'n petitie zin?

De petitie werd opgezet nadat bij een brand bij varkensfokkerij De Knorhof ruim 20.000 varkens omkwamen. Varkenshouder Adriaan Straathof wordt verweten dat hij regels met voeten treedt en daardoor in Duitsland een beroepsverbod heeft gekregen. Varkens in Nood wil dat hij een Europees beroepsverbod krijgt.

Tonnen aan boetes

Initiatiefnemer Varkens in Nood wil de petitie na het zomerreces aanbieden aan de Tweede Kamer. 'We hopen dat er een debat komt waarin aangekaart wordt dat Straathof al vaker in de fout is gegaan', zegt Frederieke Schouten van Varkens in Nood. 'Straathof heeft al ongeveer 200.000 euro aan boetes moeten betalen en we willen dat hij een beroepsverbod krijgt, net als in Duitsland.'

Dat gaat waarschijnlijk niet op korte termijn gebeuren. Het is immers niet de Tweede Kamer die daar over gaat, maar de rechter. 'Maar de staatssecretaris en het Openbaar Ministerie hebben wel inzicht in de inspectierapporten', zegt Schouten. De Kamer gaat wel over de eisen voor dierenstallen. 'We willen dat er strengere brandveiligheidseisen komen, ook voor bestaande stallen.'

Onderdeel van breder protest

Varkens in Nood is verbaasd door het grote aantal handtekeningen. Schouten: 'We gaan daarom nog even door en hopen voor het einde van het zomerreces van de Tweede Kamer 60.000 handtekeningen te hebben.' Maar zijn het wel allemaal handtekeningen tegen Straathof? 'Een deel is een breder protest tegen megastallen en hoe we met dieren omgaan. Een deel is een roep om betere brandveiligheidseisen, maar een groot deel is boos dat Straathof gewoon door mag gaan. Ondanks dat hij al meerdere keren de fout in is gegaan. Maar het komt ook door het feit dat er nog nooit zo veel varkens bij een brand zijn omgekomen.'

Petitie gebruikt emoties

'Die petitie heeft niets met de brand te maken, maar draait om emoties over de dode varkens', zegt Jan Voermans, de woordvoerder van varkenshouder Straathof. 'Varkens in Nood gebruikt die emoties. Dat beroepsverbod is al meer dan een jaar oud. Er zijn al Kamervragen over gesteld en het is dus al besproken in de politie.'

Voermans denkt niet dat de petitie leidt tot een beroepsverbod. 'We hebben in Nederland gescheiden machten. Een wetgevende, controlerende en uitvoerende macht. Nederland kent geen volksgericht.'

Straathof geraakt door petitie

Straathof is volgens de woordvoerder geraakt door de petitie. 'Hij is ook een mens. Daarnaast is hij op en top varkenshouder en een goede ondernemer. De NVWA controleert zijn zes Nederlandse bedrijven bovengemiddeld vaak. Hij heeft de zaken de laatste jaren prima op orde. Zieke dieren worden apart gezet zodat ze geen andere dieren besmetten. Maar als er dan een camera de stal in komt, zien ze dat dier daar alleen liggen. Dat schept een verkeerd beeld. Die andere 9990 gezonde dieren zie je niet.'