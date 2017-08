Jaren cel voor mannen die zwaar vuurwerk naar chalet gooiden

WINTERSWIJK - Twee jaar en tweeënhalf jaar cel voor de mannen die in Winterswijk zwaar vuurwerk naar een chalet gooiden. De rechtbank vindt dat zij schuldig zijn aan poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade.

Het gaat om een 31-jarige man uit Winterswijk, die twee jaar de cel in moet, en een 34-jarige man uit Gaanderen, die tweeënhalf jaar cel kreeg. In februari van dit jaar gooiden ze een Cobra 8 tegen het raam van een chalet op een camping. Onder de overkapping van het chalet kwam het explosief tot ontploffing.

Een 20-jarige man kreeg een voorwaardelijke celstraf wegens medeplichtigheid. Hij was de chauffeur van de auto die hen naar het chalet bracht. Justitie wilde dat de mannen drieënhalf, drie en anderhalf jaar de cel in zouden gaan.

Opgeschrikt door klap

De bewoner, die op dat moment in zijn chalet televisie zat te kijken, hoorde ineens glasgerinkel. Hij stond op en keek waar het vandaan kwam. Vervolgens hoorde hij buiten een klap. Hij zag dat de spullen die onder de terrasoverkapping stonden kapot waren. Ook het keukenraam was kapot.

De rechtbank oordeelde dat het gaat om een poging tot mishandeling met voorbedachten rade. Wegens onvoldoende bewijs kon niet worden hardgemaakt dat het zou gaan om poging tot moord of poging tot doodslag.

Wel namen de mannen een bewust risico. Het vuurwerk kon namelijk in het chalet belanden en afgaan, wat zwaar letsel tot gevolg zou kunnen hebben gehad. Daar hielden ze geen rekening mee.

Contact over mishandelplan

Er is sprake van een vooropgezet plan, vindt de rechtbank. Het tweetal had contact met elkaar over een manier om het slachtoffer te grazen te nemen. Zouden ze hem in elkaar slaan, zijn huisje in brand steken of pepperspray naar binnen spuiten zodat hij naar buiten zou komen? De rechtbank vindt het op basis van die informatie bewezen dat ze de man iets wilden aandoen.

Wie van de twee het vuurwerk heeft gegooid, is nog steeds niet duidelijk. De 34-jarige man kreeg 30 maanden opgelegd, omdat hij naast de poging tot zware mishandeling ook een wapen, munitie en illegaal vuurwerk bij zich had. Dat bekende hij ook.

De derde man is veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij moet zich melden bij de reclassering en moet een training volgen. Ook moet hij een werkstraf van 200 uur inlossen.