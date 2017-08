Onderuit tijdens tweede rijles: motorrijdster gewond

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Een motorrijdster is dinsdagmiddag gewond geraakt doordat ze in Barneveld ten val kwam tijdens de rijles. Het was haar tweede rijles.

De motorrijdster ging rond 14.00 uur onderuit op de Wesselseweg. Ze kwam uit de richting van Kootwijkerbroek. Het is niet bekend waardoor de vrouw viel. Ook is niet duidelijk hoe ze eraan toe is.