'Risico fipronil is verwaarloosbaar'

ARNHEM - Er moet overleg komen tussen de Nederlandse overheid en die in België en Duitsland over de fipronilcrisis. Dat zegt toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit van Utrecht tegen Omroep Gelderland. De wetenschapper komt met die uitspraak op het moment dat niet alleen eieren worden onderzocht op fipronil, maar ook proefslachtingen worden gedaan op kippen.

'Ik denk dat er geen risico voor de volksgezondheid is', zegt de onderzoeker resoluut.

Hij keurt het goed dat kippenvlees wordt onderzocht. 'Meten is weten. Maar als je kijkt naar het onderzoek in België naar fipronil, dan zit er daar meer fipronil in eieren dan in kip. Bij bedrijven waar fipronil is aangetroffen, zullen ze fipronil in kip vinden. Maar we vinden tegenwoordig heel veel in ons voedsel. Het risico is in dit geval verwaarloosbaar.'

Fipronil wordt in halsbandjes gebruikt tegen vlooien bij honden en katten, maar in ons voedsel mag het middel niet voorkomen. Dat is bij enkele honderden pluimveebedrijven toch gebeurd, doordat het bedrijf Chickfriend uit Barneveld bij die pluimveehouders bloedluis bestreed met het verboden middel.

Overschrijdingen in buitenland

Van den Berg: 'Het is een relatief nieuw product waar nog niet veel van bekend is. Er kunnen dus geen uitspraken worden gedaan op basis van levenslange blootstelling.' De toxicoloog kijkt naar de situatie bij de ooster- en zuiderburen. 'In Duitsland zeggen de autoriteiten dat je 10 keer meer dan onze norm zou mogen binnen krijgen van fipronil. In België mag die overschrijding zelfs 100 zijn, dus 100 keer onze norm.'

Wat Van den Berg zoveel wil zeggen is: 'Het gezondheidsrisico wordt zwaar overschat.' Overleg tussen Nederland, België en Duitsland is nodig. Van den Berg: 'In België blijven boerdeijen gewoon open, terwijl ze in ons land worden aangemerkt als risico voor de volksgezondheid.'

Zie ook: