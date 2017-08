Van den Hurk langer bij De Graafschap

ULFT - Het contract van Anthony van den Hurk bij De Graafschap is met een jaar verlengd. De 24-jarige aanvaller ligt nu tot de zomer van 2019 vast op de Vijverberg.

'Het openbreken van mijn contract zie ik als een stuk waardering', aldus Anthony van den Hurk. 'Ik heb het hier prima naar mijn zin en ben blij dat ik de komende seizoenen voor De Graafschap speel.'

De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van PSV en kwam uiteindelijk via FC Den Bosch en FC Eindhoven vorig jaar zomer in Doetinchem terecht. Vorig jaar kwam Van den Hurk, na een moeilijke eerste seizoenshelft, tot twaalf doelpunten in 29 duels.

Op De Vijverberg heerst tevredenheid over de contractverlenging. 'Anthony heeft een prima tweede seizoenshelft laten zien', aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede. 'Ook nu in de voorbereiding heeft hij de stijgende lijn te pakken. Wij denken dat we met Anthony een zeer talentvolle aanvaller in huis hebben, die prima past bij onze manier van spelen.'