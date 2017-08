Dit zijn de 20 leukste kattenfoto's op deze internationale kattendag

ARNHEM - Wat is het toch met katten, dat we daar uren naar kunnen kijken? 8 augustus is het internationale kattendag en daarom vroegen we op onze Facebookpagina om de leukste en schattigste poezenfoto's te delen. Dat hebben we geweten. Op dit moment staat de teller op bijna 500 reacties. Een bloemlezing.

Poezen staan erom bekend dat ze graag ergens in willen kruipen. Hieronder enkele voorbeelden. Chester zit graag in prullenbakken, meldt zijn baasje Sandra Maquine. En Nemo, de andere kat van Sandra Maquine, is dan weer verslaafd aan tassen. Deze kitten van Diana Lubbers past nu nog in een schoen. En deze kat van Ger Hoenders wurmt zich graag in een kartonnen doos. Formaat maakt niet uit. Poes Gijsje van Leonie van Kerssen. En de katten van Wil Pollman vinden het heerlijk in de gootsteen. Het lijkt wel een goocheltruc, deze foto van Floor de Gato. Katten voelen zich thuis in bloempotten en bloemstukjes, zo blijkt uit de vele uitzendingen. Deze van Linda Loderus vinden wij wel heel snoezig... Katten zijn ook echte persoonlijkheden, zoals deze stoere bikerkat van Miranda Reinders. Over stoer gesproken. Puck is op het dak geklommen, maar durft er niet meer af. Als de brandweer de ladderwagen inzet om de kat te bevrijden, waagt Puck de sprong. Volgens Maaike Leeuwis, die de foto deelde op Facebook, is het goed met Puck afgelopen. Gelukkig maar. Katten zijn vaak ook heel sociale dieren, die makkelijk vriendschappen aangaan met andere huisdieren. Zoals deze kat van Karin Huiskamp-Bruinemeijer, die wel heel trots bij haar vriend de hond ligt. En deze poes van Monique Velleman was bevriend met de parkiet. Helaas leeft de vogel niet meer, maar dat is absoluut niet de schuld van de kat, schrijft zij erbij. Moederliefde, zo schrijft Linda Loderus bij deze foto. Soms lijkt het alsof poezen hun best doen om goed op de foto te komen, zoals Simba van Stephanie Reijnders. Ook poes Guusje (rechts) van Nikki Hermsen lijkt haar best te doen om te poseren voor de foto. Een natuurtalent, wat poseren betreft. Wat een schatje, deze kitten van Rick Bouman. En deze pose komen we ook in verschillende variaties tegen. Deze poes is gedrapeerd op de bank van Nicole Verweij. Waar blijft mijn printje? Dat lijkt deze kat van Wies Markesteijn te vragen. Ooit zo'n grote kat gezien? Dit is Moos van Greet van de Veen, een zogenoemde Maine Coon. Kattenfoto's, we kunnen er bijna geen genoeg van krijgen. Zouden katten dat nu zelf ook hebben? Zo lijkt het wel, op deze foto van Matts Vos. Meer kattenfoto's zien? Ga dan naar de Omroep Gelderland Facebookpagina. Kattenliefhebbers in Gelderland bedankt voor het delen van al die geweldige kattenfoto's.