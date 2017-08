Ironie: sloop school vertraagd door slopende vandalen

BRUMMEN - De sloop van de voormalige oecumenische school aan de Troelstralaan in Brummen loopt vertraging op omdat vandalen schade hebben aangericht aan het pand. De sloopwerkzaamheden zouden eigenlijk woensdag moeten beginnen.

Voor de sloopkogel er door kan, moet eerst de asbest door een gespecialiseerd bedrijf worden verwijderd. Omdat vandalen ruiten kapot hebben geslagen en andere dingen in het pand hebben gesloopt, moet eerst de schade worden opgeruimd. Dat kost ongeveer anderhalve week. Pas daarna kan de asbest veilig worden verwijderd.

De school wordt met spoed gesloopt juist omdat er kankerverwekkende asbest in het pand zit verwerkt. Gezien de recente branden in schoolgebouwen in Eerbeek en Loenen. Volgens de gemeente zou een brand een aanzienlijk milieu- en gezondheidsrisico met zich meebrengen. Daarom wordt het gebouw, mede op advies van de politie, versneld gesloopt.

Niet wachten op flora- en fauna onderzoek

Door versnelde sloop wacht de gemeente niet op de uitslag van het flora- en faunaonderzoek. Een extern bureau onderzoekt welke flora en fauna er aanwezig is en adviseert de gemeente hoe ze moeten handelen om dieren en planten zo min mogelijk te verstoren. Boeidelen worden vooraf verwijderd en een aantal dagen voor de sloop worden spouwen opengemaakt om eventuele nestelende diersoorten de kans te geven om te ontsnappen.

Waarschijnlijk kan vrijdag worden begonnen met het verwijderen van de asbest. De daadwerkelijke sloop begint rond 18 augustus en zal ongeveer 4 tot 6 weken in beslag nemen.

