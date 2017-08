Gedenkmonumentje op plek waar 26-jarige Andres werd mishandeld

WARNSVELD - Een spandoek, bloemen en kaarsjes liggen tussen de bloembakken bij de Lidl in Warnsveld. Hier werd begin juli Andres Rodriquez mishandeld. Hij overleed een paar dagen geleden.

De 26-jarige man werd bij de supermarkt in elkaar geslagen en belandde in een coma. Zijn stiefvader maakte op Facebook bekend dat hij is overleden. Er werd een gedenkmonumentje ingericht op de plek waar het allemaal gebeurde. Veel mensen stonden daar de laatste dagen nog even bij stil.

Auto stopt naast Andres

Het slachtoffer liep in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 juli 's nachts op de Breegraven toen er een auto naast hem stopte. Twee mannen stapten uit en gingen hem te lijf. Het slachtoffer werd zo hard in zijn gezicht geslagen dat hij bewusteloos raakte.

Voor de mishandeling werden in de afgelopen weken drie mensen opgepakt. Een 25-jarige inwoner van Zutphen, een 26-jarige vrouw uit Brummen en een 36-jarige man uit Zutphen. Alleen de Zutphenaar zit nog vast.

