EDE - De gemeente Ede gaat met 'haar' jagers om tafel over het vervoeren van geschoten wild. Dit naar aanleiding van foto's op social media dinsdagmorgen van dode dieren op een aanhangwagen.

'Dek die dieren even af'

De maker van de foto's, natuurliefhebber Michael de Vries uit Ede, was nogal geschokt door de aanblik van de dode dieren achter een auto en een bloedspoor op een fietspad. 'Het was half negen 's ochtends en dan zijn er toch nog al wat mensen in het bos aanwezig. Ik vind het niet gepast dat vakantiegangers, misschien wel met hun kinderen, op deze manier met hun neus op de feiten gedrukt worden. Ik weet dat er geschoten kan, mag en misschien wel moet worden. Maar dat hoeft niet op deze manier afgewikkeld te worden. Dek die dieren dan even af.'

De betreffende tweet. We hebben de dode dieren wat onduidelijker gemaakt:

'Een bloedspoor moet niet blijven liggen'

De gemeente Ede is ook niet helemaal blij met de aanblik op de foto's. Vooral het bloedspoor zou er niet mogen zijn. 'Wij schieten dieren en doen daar niet geheimzinnig over', aldus beleidsmedewerker Jan Otter van de gemeente Ede. 'Onder regie van de gemeente zorgen jagers voor het faunabeheer in onze gemeente. Dat verbergen we niet en daardoor ontstaat ook vaak een gesprek met natuurliefhebbers. Dat zorgt dan weer voor begrip. Maar een bloedspoor op een fietspad moet niet blijven liggen. Mensen die daar langs rijden kunnen geen verband meer leggen met de jacht en halen zich misschien wel van alles in hun hoofd.'

Naar aanleiding van de foto's van Michael de Vries wil de gemeente met de jagers overleggen over het vervoeren van geschoten wild. Jan Otter: 'Even afdekken kan natuurlijk ook. Er hoeft niks stiekem te gebeuren, maar we willen ook geen mensen choqueren. En zo'n bloedspoor moet zeker niet meer blijven liggen.'