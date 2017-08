Twee mannen voorgeleid na fataal steekincident

WINTERSWIJK - Twee mannen van 31 en 34 jaar uit Enschede worden dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Ze werden afgelopen weekeinde aangehouden na een steekincident bij een horecagelegenheid in Reutum. Een man van 22 jaar uit Winterswijk kwam daarbij om het leven.

Drie andere personen raakten gewond. Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de twee verdachten in bewaring worden gesteld. Ze worden verdacht van doodslag in vereniging en poging doodslag in vereniging, dan wel openlijke geweldpleging.

De politie doet nog steeds onderzoek naar de toedracht van het incident en is op zoek naar getuigen. Als er mensen zijn die die avond en nacht in het café waren of langs het café gefietst zijn ten tijde van het conflict, wil het Team Grootschalige Opsporing van de politie graag in contact komen met deze mensen.

Vrijgelaten

Vier andere verdachten zijn dinsdag in vrijheid gesteld. Ze worden nog wel aangemerkt als verdachten in het onderzoek. Over de toedracht van het incident doet het OM op dit moment geen verdere mededelingen.

