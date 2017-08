Modeketen Witteveen maakt mogelijk doorstart

ARNHEM - De kans is groot dat de onlangs failliet verklaarde modeketen Witteveen Mode een doorstart zal maken. Volgens de curator Van Bethem & Keulen Advocaten heeft 'een behoorlijk aantal' partijen zich daarvoor gemeld. Met een aantal van hen worden nu gesprekken gevoerd.

Sinds het faillissement eind juli werd uitgesproken, sloten 26 van de 98 winkels haar deuren. Ook de webwinkel is voorlopig uit de lucht.

Door afspraken met de bank kan de exploitatie van de 72 overige winkels volgens de curator op 'normale wijze' worden voortgezet. Ook lopende bestellingen worden nog gewoon uitgevoerd.

Vestigingen in Gelderland die openblijven zijn onder andere die in Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Harderwijk, Nijmegen, Wageningen, Wijchen en Zutphen. De winkels in Nijkerk en Tiel zijn dicht. Een volledige lijst van welke winkels open blijven vindt u hier.

'Goede hoop'

Het is nog onduidelijk hoe lang het zal duren voordat er duidelijkheid is over een eventuele doorstart, en hoe die er dan uit komt te zien. Wel heeft de curator er 'goede hoop op' dat de werkgelegenheid zoveel mogelijk kan worden behouden. Er werken ongeveer 400 mensen bij de winkelketen.

