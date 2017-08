Achterhoekse modeketen Tuunte failliet

WINTERSWIJK - Modeketen Tuunte Fashion is dinsdag op eigen aanvraag bij de rechtbank failliet verklaard. Er is een curator aangesteld, laat directeur Louis van Andel weten.

Tuunte heeft meer dan veertig kledingwinkels in Nederland, waarvan 25 in de Achterhoek. Door het faillissement komen de 250 medewerkers binnenkort op straat te staan. Wanneer is niet duidelijk, de winkels blijven voorlopig open in de hoop op een overname.

Van Andel zegt dat Tuunte zich niet snel genoeg heeft kunnen aanpassen aan het veranderende winkellandschap. 'De consument is radicaal een andere weg in geslagen. Mensen kopen online of in grote steden.'

De laatste jaren probeerde de keten zich te onderscheiden door te stoppen met uitverkoop. En door winkels te openen op A-locaties. 'We hebben er heel veel energie in gestopt en hele mooie dingen gedaan, maar dat mocht helaas niet baten', aldus Van Andel.

De investeerders achter Tuunte hebben besloten de stekker uit de modeketen te trekken. Het bedrijf draaide al vijf jaar verlies.

Bijeenkomst voor medewerkers

Van Andel realiseert zich dat het nieuws een grote klap is voor zijn medewerkers, daarom wordt er dinsdagavond op het hoofdkantoor in Winterswijk een bijeenkomst voor hen georganiseerd. 'We kunnen dan bij elkaar zijn. Bijpraten of juist luisteren, tranen laten of juist niet', zo klinkt het bericht aan de medewerkers.

