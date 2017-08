Belager burgemeester Wageningen blijft in de cel

ZUTPHEN - Hidde O., die vorig jaar september beweerde dat burgemeester Van Rumund van Wageningen betrokken geweest is bij onder andere kindermisbruik, moest zich dinsdagmiddag bij de rechtbank in Zutphen verantwoorden voor die beledigingen. Hij blijft voorlopig vastzitten.

O. stuurde vorig jaar een sms naar de wijkagent met daarin een aantal beledigingen aan het adres van de burgemeester. Zo schreef O. over het liefdesleven van de burgemeester en beweerde hij dat de burgemeester onvruchtbaar is.

Ook suggereert hij in dat bericht dat de burgemeester betrokken is bij misbruik in de katholieke kerk. Van Rumund deed aangifte tegen O. omdat hij de ongefundeerde aantijgingen dusdanig heftig vond dat er actie ondernomen moest worden.

Pieter Baan Centrum doet onderzoek naar Hidde O.

O. zit vanwege de beledigingen en zes andere delicten al vijf maanden vast. Op dit moment doet het Pieter Baan Centrum onderzoek naar O. De man zelf ontkende tijdens de zitting alle aantijgingen.

Hij gaf aan dat hij de argumenten voor de verlenging van zijn voorarrest niet terecht vindt, maar maakte geen bezwaar omdat hij dakloos is. Ten tijde van de bedreigingen woonde de man in Wageningen,

In de aanklacht van het Openbaar Ministerie wordt O. er verder onder meer van beschuldigd een echtpaar in Wageningen stelselmatig lastig te vallen en ook wordt hij ervan verdacht de wijkagent te hebben beledigd. Wanneer de zaak verdergaat, is nog niet bekend. Burgemeester Van Rumund en andere slachtoffers waren niet bij deze zitting aanwezig.