We geven het meeste geld uit aan vakantie in eigen land

ARNHEM - Inwoners van Gelderland gaven vorig jaar het meeste geld uit aan een vakantie in eigen land: gemiddeld 267 euro per vakantieganger. De uitgaven van Gelderlanders tijdens buitenlandse vakanties waren met gemiddeld 799 euro meer bescheiden dan die van inwoners van andere provincies. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van het CBS.

Er is onder andere gekeken naar hoe lang inwoners van onze provincie gemiddeld op vakantie gaan: Gelderlanders gingen gemiddeld 10,2 dagen in Nederland en 12 dagen in het buitenland op vakantie.

In andere provincies lag het aantal dagen dat in het binnen- en buitenland wordt doorgebracht vaak verder uit elkaar. Zo gaan Drentenaren gemiddeld 8,7 dagen in eigen land op vakantie en 15 dagen in het buitenland.

Vakantiegangers

Gelderlanders geven gemiddeld het meeste geld uit aan vakanties in eigen land, maar dat betekent niet dat we vaker in Nederland dan in het buitenland op vakantie gaan. In 2016 werden er 935.000 vakanties in eigen land gevierd, tegenover 1.730.000 vakanties in het buitenland.