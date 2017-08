Bitterbal of stamppotbuffet bij afscheid in nieuw crematorium Haarlo

HAARLO - Als je niet beter zou weten zou je denken dat je bij iemand op visite gaat. Sfeervolle kleuren sieren de muren, planten brengen het gebouw tot leven en smaakvolle meubels geven de vele vertrekken een aangenaam gevoel. En dat in een crematorium.

Bij het betreden van het terrein van Landgoed Het Aamschot bij Haarlo, worden de eerste stappen van de laatste reis gezet. Het pad leidt uiteindelijk naar de zaal waar de crematieplechtigheid is. In de zaal kijken nabestaanden uit op het oneindige pad die de overledene zal betreden.

Foto: Omroep Gelderland

Afscheid nemen doe je maar één keer

'We hebben iets bijzonders neer willen zetten', zegt eigenaar Gert Brinkhorst. 'Niet alleen qua uitstraling, maar ook qua dienstverlening. Afscheid nemen doe je maar één keer, je hebt nooit een tweede kans.' Trots loopt Gert door het gebouw. 'Mijn vrouw Sonja heeft voor de inrichting gezorgd'. De puntjes worden nog op de i gezet. Een schilder loopt nog rond, stratenmakers zijn buiten bezig en in een ander gebouw wordt de vloer nog gelegd.'

Napraten bij de open haard

Bijzonder aan het crematorium is het jachthuis van landgoed Het Aamschot. In het oude gebouw zitten een bar en een open haard. 'We willen mensen alle tijd en alle ruimte geven om afscheid te nemen. Het moet geen lopende band zijn.'

In het jachthuis krijgen familieleden en andere nabestaanden die kans. 'Je mag hier een half uur blijven, maar het mag ook twee en een half uur zijn. Mensen kunnen bij de open haard zitten en als ze willen kunnen ze een wijntje drinken en een bitterbal eten. Of misschien een stamppotbuffet of pannenkoeken. Op deze manier kunnen mensen ongedwongen blijven en napraten over het leven van de overleden persoon.' Volgens Brinkhorst vind je dit nog nergens in Nederland en ook niet in Europa.

Protesten en rechters

Foto: Omroep Gelderland

'Gisteren kwam er nog een buurvrouw kijken, die was zo benieuwd hoe het geworden is. Ze was echt onder de indruk.' Toch zijn het de buren die het Brinkhorst moeilijk hebben gemaakt. Samen met de Gelderse Natuur en Milieufederatie hebben ze geprobeerd om de bouw van het crematorium tegen te houden. 'We hebben vijf lange moeilijke jaren gehad, maar we willen ook niet te veel terugkijken', zegt Brinkhorst. 'We wonen in Nederland en dit mag in Nederland, we zijn nu blij dat we bijna open kunnen.'

Big business of niet?

'Het wordt voor ons wel een lastige tijd', zegt Brinkhorst. 'We moeten nog zien of we uit de kosten komen.' Daar denken ze wel een paar jaar voor nodig te hebben. 'Het is een klein familiebedrijf, maar we zijn ervan overtuigd dat het ons gaat lukken.' Terwijl we verder wandelen door het pand vertelt Brinkhorst dat hij de afgelopen tijd verschillende uitvaartverzorgers op bezoek heeft gehad. 'Sommige stonden hier gewoon met tranen in hun ogen. Zo'n fijn gevoel hadden ze hier.'

Open dag

Waarschijnlijk worden de eerste mensen nog deze maand gecremeerd in Haarlo. De officiële opening is op 20 september. Een paar dagen later, op zondag 24 september, is er een open dag en kan iedereen het crematorium bekijken.

