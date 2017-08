Sifan Hassan zakt door het ijs: 'Had haar die plak zo gegund'

LONDEN - Ze kwam, zag en zakte door het ijs. Sifan Hassan uit Arnhem was er helemaal klaar voor om op de WK atletiek in Londen een medaille te halen op de 1500 meter. In de finale liep de geboren Ethiopische lange tijd aan de leiding, maar de laatste 50 meter stortte ze in en werd gepasseerd door 4 loopsters. Na afloop jammerde ze dat ze niet wist wat er was gebeurd.

Hassan (24) werd ontdekt door de Arnhemse loopcoach Honoré Hoedt. Tegenwoordig woont en traint Hassan in de Verenigde Staten, onder de vleugels van oud-marathonloper Alberto Salazar. Hoedt is in Londen als coach van een IJslandse loopster. 'Het is niet de medaille geworden die ik Sifan zeer gegund had', zei Hoedt na het echec rond Hassan, dinsdag op Radio Gelderland.

'Ik hoor haar verdriet van Rio weer'

'Vorig jaar had ze veel pech door een blessure. Ze was echt klaar voor het goud dat sinds de Olympische Spelen in Rio de Janeiro voor haar klaarligt. Als ik haar stem hoor, voel ik haar verdriet van Rio weer.'

Op de olympische atletiekbaan waren vorige zomer alle Gelderse ogen gericht op Hassan, maar ze kwam door een eerdere blessure op de 1500 meter niet verder dan, net als gisteren in Londen, een vijfde plaats. Op de 800 meter haalde ze in Rio de finale niet.

Wat ging er mis in Londen? Hoedt: 'Als ze kijkt naar de wedstrijden in de Diamond League, zie je een vast patroon. Daar loopt een haas een hele poos aan de leiding en aan het slot moet je het zelf doen. En daar is Sifan erg goed in. Op een toernooi loop je meerdere dagen en dan ben je vermoeider en weet je door het ontbreken van een haas niet wat er gaat te gebeuren.'

'Sneu om te zien dat ze op was'

Tijdens de WK-finale nam Hassan na 900 meter de leiding. 'Dat was voor haar best vroeg', aldus de hardloopcoach. 'De medailles worden verdeeld op de laatste 50 meter. Sifan koos een tempo dat ze niet tot het einde kon volhouden. Ik vond het sneu om te zien dat ze de laatste 50 meter gewoon op was.'

In Rio kon de oud-pupil van Hoedt vanwege een blessure waarvan ze net was hersteld geen potten breken. In Londen ging het voor de tweede keer fout. 'Ik hoop', zegt Hoedt, 'dat ze ervan leert en dat ze de volgende keer het op een slimmere manier aanpakt.'

Talent uit IJsland

De Gelderse coach is in Londen als coach van het IJslandse 800-metertalent Anita Hinriksdottir (21). Ze woont en traint in Arnhem en gaat dit najaar in Nijmegen antropologie studeren.

Hinriksdottir komt donderdag in actie op de 800 meter, de afstand die bekend staat als een loterij en waarop Hassan op de Spelen de finale niet haalde. Hoedt: 'Op het afgelopen EK was ze derde, het is een meisje dat zich nog enorm kan verbeteren. Ze heeft in Londen een kleine kans om de finale te halen.'

