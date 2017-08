Hackers kraken auto van Gelderse brandweer

LOCHEM - Hackers hebben op een festival een communicatiewagen van de Gelderse brandweer gekraakt. Op de SHA-hackersconferentie in Flevoland zette de de brandweerregio Noord- en Oost Gelderland twee brandweerwagens neer, om de beveiliging door bezoekers te laten testen.

Binnen anderhalf uur had een bezoeker toegang tot de internetrouter aan boord van een van de wagens. 'Ik kan nu zelf een gebruiker op het netwerk aanmaken', zegt de hacker en beveiligingsonderzoeker Dave Wurtz tegen de NOS. 'Die auto is nu van mij.' Hij had geen toegang tot de systemen die het blussen of de motor aanstuurden, maar wel tot het netwerk van de communicatiewagen.

'Belangrijk bij grote operaties'

De communicatiewagen is belangrijk: de brandweerwagen wordt gebruikt bij grote operaties in gebieden waar de dekking van het mobiele netwerk matig is. De Veluwe is zo'n gebied. 'Daar is de mobiele dekking vaak slecht', zegt Mike Mulder, verantwoordelijk voor de ict in de brandweerregio Noord- en Oost Gelderland.

Bij de bestrijding van bosbranden is de communicatiewagen bijvoorbeeld belangrijk, want zo heeft de brandweer toegang tot internet dankzij de sattelietschotel die op de wagen zit. Ook kunnen brandweerauto's via de wagen onderling communiceren.

'Bij grote operaties zoals bosbranden moet je precies weten waar elke brandweerwagen staat en wat hij doet', zegt Sebastiaan van 't Erve, burgemeester van de gemeente Lochem en bestuurslid van de Veiligheidsregio. 'De brandweer werkt steeds meer digitaal, bijvoorbeeld voor navigatie en het opzoeken van plattegronden.'

Binnengedrongen op gastnetwerk

De wagen kan zijn internetverbinding delen met de ambulance en de politie, via een speciaal wifi-netwerk voor gasten. 'Communicatie die over dat wifi-netwerk wordt verzonden, kan makkelijk worden onderschept, omdat het niet beveiligd is', zegt de Duitse hacker Martin, die net als Wurtz is binnengedrongen op het netwerk.

Bovendien wisten Wurtz en Martin via dat gastnetwerk door te breken naar het interne netwerk, doordat de router vatbaar was voor een beveiligingsprobleem. 'Ik zou nu een backdoor op de router kunnen installeren die alle informatie die via het netwerk wordt verstuurd, naar mij doorstuurt', zegt hij. Ook zou de communicatie kunnen worden geblokkeerd, wat de coördinatie van grote hulpacties zou bemoeilijken.

Op zoek naar oplossingen

De brandweer gaat aan de slag met de bevindingen van de hackers, zegt burgemeester Van 't Erve. 'We hebben die brandweerwagens hier juist neergezet om te weten hoe kwetsbaar de brandweer is', aldus van 't Erve. 'Nu weten we dat we kwetsbaar zijn en moeten we aan de slag om het op te lossen.'