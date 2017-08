Wie mist er een fiets en een accu?

Foto: Politie Montferland

'S-HEERENBERG - De politie in Montferland is op zoek naar de eigenaar van een vermoedelijk gestolen fiets en een accu in ‘s-Heerenberg. Agenten troffen beiden aan, na een tip over een verdacht persoon.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

Agenten kregen dit weekend een melding van een man die zich verdacht gedroeg in de buurt van een afgesloten fiets. De persoon nam de fiets mee naar de Hagedoorn in ’s-Heerenberg. Buurtbewoners die de man zagen hebben geprobeerd hem aan te houden, maar de man wist te vluchten.



De fiets en de accu zijn achtergebleven, maar staan niet als gestolen opgegeven. De politie is daarom op zoek naar de eigenaren.