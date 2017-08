Gordon schrijft emotioneel excuusbericht over 'Meisje van Nulde'

PUTTEN - Gordon heeft zijn excuses aangeboden aan Martin Huisman, de vader van de in 2001 vermoorde Rowena Rikkers. RTL zond vrijdag per ongeluk een vooruitblik uit van het programma 'Geer & Goor: Zoeken een hobby' waarin Gordon een opmerking maakte over 'Het meisje van Nulde'. Huisman was woest.

In het emotionele excuusbericht schrijft Gordon dat het nooit zijn bedoeling was de nabestaanden van Rowena te kwetsen: 'Ik had twee keer na moeten denken voor zoiets te zeggen.'

In het programma zegt Gordon tegen Gerard Joling: 'Ik word weer wakker naast het Meisje van Nulde zie ik'. Met die 'grap' die Gordon destijds maakte, zegt hij te hebben verwezen naar het kleien masker dat werd gemaakt.

'Luisterend oor'

Het gaat om een uitzending van vorig jaar, die vrijdag wordt herhaald. In een vooruitblik die afgelopen weekend is uitgezonden, zat de opmerking. Vorig jaar had Huisman zijn ongenoegen hier ook al over uitgesproken. 'Toen bleek hoe gevoelig de zaak lag en hoe gruwelijk dit arme kind aan haar eind is gekomen is het fragment direct uit de uitzending gehaald', schrijft Gordon.

Hij laat ook weten inmiddels zijn excuses aan de familie te hebben aangeboden en contact te hebben gehad met Huisman. 'Ik heb de vader en zijn dochter uitgenodigd voor een gesprek en een luisterend oor.' RTL bood maandag haar excuses al aan voor het uitzenden van het verkeerde fragment.

Kleuter Rowena kwam in 2001 door mishandeling om het leven. Lichaamsdelen werden later teruggevonden bij onder meer Hoek van Holland en Strand Nulde.

Zie ook: