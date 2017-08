Ook onderzoek naar fipronil in kippenvlees

WAGENINGEN - De NVWA onderzoekt of er toch fipronil in kippenvlees zit. De verboden insecticide is gebruikt bij een aantal vleeskuikenbedrijven, blijkt uit de administratie van het verdachte Barneveldse bedrijf Chickfriend. Die vleeskuikenbedrijven zijn geblokkeerd, meldt het AD.

'Deze week gaan we proefslachtingen doen om te kijken of fipronil in het vlees zit. Afgelopen weken is al onze aandacht gericht geweest op eieren', zegt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Omdat de focus de afgelopen weken dus anders lag, is er niet eerder begonnen met het onderzoek. Het Wageningse onderzoeksinstituut voor voedselveiligheid Rikilt pleit voor onderzoek naar de gifstof in meer voedingsmiddelen. Zie ook: Fipronilcrisis: weer vier Gelderse pluimveehouders geblokkeerd

