Ook onderzoek naar fipronil in kip

WAGENINGEN - De NVWA onderzoekt of er toch fipronil in kippenvlees zit. De verboden insecticide is gebruikt bij een aantal vleeskuikenbedrijven, blijkt uit de administratie van het verdachte Barneveldse bedrijf Chickfriend. Die vleeskuikenbedrijven zijn geblokkeerd.

De NVWA benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat er fipronil in de kippen zit, maar dat de dienst dit uit voorzorg doet. Dat doen ze bij zogenoemde gecombineerde bedrijven waar pluimveehouders zowel leghennen als vleeskuikens houden.

'Het is nog maar de vraag of er in de vleeskuikens fipronil zit', zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. 'Daarom wil de NVWA dit middels een test uitsluiten.' Bloedluis is geen probleem in een vleeskuikenstal, omdat de dieren kort in de stal leven. Bloedluis leeft doorgaans alleen in de stal bij leghennen.

Het onderzoek naar kippenvlees is volgens een woordvoerder niet eerder gebeurd, omdat afgelopen weken 'alle aandacht gericht is geweest op eieren'.

Angst en paniek

Eric Hubers, van Land en tuinbouw organisatie LTO, vindt dat de NVWA onnodig veel angst en paniek zaait. 'Een hele sector wordt hiermee verdacht gemaakt. De consument heeft geen idee meer. Waar ben je nu aan toe?' Volgens Hubers kan er gewoon kippenvlees worden gegeten. 'Daar steek ik mijn hand voor in het vuur.'

