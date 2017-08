Zomerblog: Nieuw-Wehl in Braziliaanse sferen (gesloten)

Teamfoto

WEHL - Van 7 tot en met 25 augustus trekt Angelique Krüger door de provincie, op zoek naar de 'Mooiste plaats van Gelderland'. Vorig jaar waren we in Wehl, dit jaar bij de buren: Nieuw-Wehl! In dit blog houden we je op de hoogte van de verrichtingen van het team en de laatste ontwikkelingen