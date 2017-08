Darter Roy is gesloopt na 60 uur en 40 minuten pijltjes gooien

HAALDEREN - Darter Roy Otten uit Beuningen meldt op Facebook het record darts te hebben gebroken. Hij begon vrijdag in Haalderen aan een marathon die minstens 60 uur moest duren.

Uiteindelijk kwam hij, aldus zijn post op Facebook, tot 60 uur en 40 minuten. 'Te gesloopt. Wijze beslissing om te stoppen', meldt Otten.

Inmiddels is Otten na de nodige slaap wat bijgekomen: 'Maar ik loop nog wel heel moeilijk. Ik heb de blaren op m'n voeten. Ik had gewone dagelijkse schoenen aan. Deze hebben een behoorlijk dunne zool. Achteraf had ik schoenen met een dikkere zool moeten dragen, dan had ik het waarschijnlijk nog langer volgehouden.'

Wereldrecord

Hoewel Otten het eigenlijk minimaal 70 uur had willen volhouden, heeft hij dus toch een wereldrecord onafgebroken darts gooien. Hij begon vrijdag en ging door tot maandag. Ieder uur mocht hij vijf minuten pauzeren. 'Alles is vastgelegd op video. Dat stuur ik binnenkort op naar het Guinness Book of Records. Als ze het vervolgens goedkeuren dan krijg ik een certificaat en is het record officieel', legt Otten uit.

Otten zamelde tijdens de marathon ook nog ruim 300 euro in voor Kika. Hij hoopt dat hier via de sponsor nog geld bij gaat komen.

