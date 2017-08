John genoot van zijn Oranje Leeuwinnen

DOETINCHEM - John Geerdink uit Eerbeek en Ewald Jansen uit Dieren mogen op audiëntie bij burgemeester van Doetinchem Mark Boumans. De gemeente heeft hen en alle andere vrijwilligers die actief waren in het stadion van De Graafschap tijdens het EK voetbal voor vrouwen uitgenodigd. Die bijeenkomst is volgende maand.

Geerdink laat weten enorm trots te zijn. En hij had al zo'n leuk EK.

Ik heb alle wedstrijden in Doetinchem van dichtbij meegemaakt, glundert de Eerbeker. Maar zijn functie, die van velddrager want Geerdink is hulpverlener en EHBO'er, hoefde hij niet te vervullen. 'Helaas. Nou ja, die meiden zijn geen watjes.'

Niettemin heeft hij een geweldige periode achter de rug. 'Ik was ook bij de halve finale van Nederland tegen Engeland in Enschede. Ik was daar assistent van de stewards en mocht de bagage controleren van de pers en zo. Mensen mochten geen eten en drinken meenemen het stadion in. Best belangrijk werk.'

Vrijkaartje voor finale

Ook de finale van de Oranje Leeuwinnen in Enschede tegen de Deense vrouwen zag hij. 'De organisatie had vrijkaartjes voor alle 700 vrijwilligers. We hoefden alleen maar een tientje voor de bus naar het stadion te betalen. Nou, dat had ik er natuurlijk graag voor over.'

Na afloop werden de vrijwilligers getrakteerd op een barbecue. En Geerdink zag zijn kans schoon na de gewonnen finale (4-2) met enkele Oranje Leeuwinnen op de foto te gaan. 'Dit vergeet ik van mijn leven niet meer', besluit Geerdink.

