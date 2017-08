Auto brandt uit op vluchtstrook A12

Foto: News United

ZEVENAAR - Op de A12 is maandagavond ter hoogte van Oud-Dijk een auto uitgebrand op de vluchtstrook. Daardoor was de weg korte tijd dicht in de richting van Arnhem.

De brand ontstond rond 19.45 uur door nog onbekende oorzaak. Niet lang daarna wist de brandweer het vuur te doven. Rond 20.25 uur werd de A12 helemaal vrijgegeven. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.