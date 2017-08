Geen medaille voor Hassan; vijfde op 1500 meter op WK

LONDEN - Atlete Sifan Hassan uit Arnhem heeft op de WK atletiek in Londen Nederland niet de derde Nederlandse medaille bezorgd. Ze werd op de 1500 meter vijfde in 4.03,34.

De 1500-meterloopster (24) was favoriet voor eremetaal, maar kon in het ijzersterke veld de verwachtingen niet waarmaken. Hassan nam 600 meter voor de finish weliswaar de leiding, maar werd op het laatste stuk voorbijgelopen door vier concurrentes.

In de eindstrijd met twaalf atletes begon Hassan zoals altijd in de achterhoede, als laatste.

De winst was voor Faith Kipyegon uit Kenia in 4.02,59. Het zilver was voor de Amerikaanse Jennifer Simpson (4.02,76). De Zuid-Afrikaanse Caster Semenya eiste met 4.02,90 het brons voor zich op.

Gelders tintje aan goud

Dat Kipyegon er in de wedstrijd van Hassan met de gouden medaille vandoorging, had een Gelders tintje. De Keniaanse wordt namelijk gecoacht door de voormalig 800-meterloper Bram Som uit Oosterbeek.

Op Twitter zei hij:

'Ik weet het niet'

Na afloop zei Hassan geen verklaring te hebben voor haar race. 'Ik ben nog nooit zo goed geweest. Ik weet het niet, ik weet het echt niet.'