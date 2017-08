Cavlan speelt komend seizoen voor Boluspor

ULFT - Caner Cavlan speelt het komende seizoen voor Boluspor. De Doetinchemse linksback wordt door SC Heerenveen verhuurd aan de Turkse tweededivisionist.

Boluspor maakte maandagmiddag bekend dat Cavlan de overstap naar de club maakt. In de deal is een optie tot koop inbegrepen. Vorig jaar werd de club uit Bolu vierde op het tweede niveau van Turkije. Bij Boluspor komt de Doetinchemmer onder anderen oud-Graafschapspeler Rydell Poepon en Mitchell te Vrede tegen.



Het afgelopen half jaar speelde de 25-jarige linksback al in Turkije, toen voor Sanliurfaspor. Voor zijn vertrek naar Heerenveen doorliep Cavlan de jeugdopleiding bij De Graafschap. Cavlan was vorige maand in beeld bij NEC.